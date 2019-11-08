Автомобильное производство становится все более зависимым от информационных технологий.

В ходе Украинского автомобильного форума, который прошел 7 ноября 2019 года в Киеве, эксперты решали, как можно восстановить отечественный автопром. Ведь нынешнее его состояние жалкое – "за 9 месяцев 2019 года в Украине не изготовили ни одного легкового автомобиля методом мелкоузловой сборки. Произведенные на заводе “Еврокар” 4,5 тысячи авто составлены методом крупноузловой сборки. Вместе с тем 84% первых регистраций в этом году составили подержанные авто из-за рубежа", – утверждает президент ассоциации "Укравтопром" Михаил Резник.

Председатель наблюдательного совета завода "Еврокар" Олег Боярин отметил, что "ситуация в автопроме плохая не только в Украине, но в мире. Авто с двигателем внутреннего сгорания уходят в историю. Однако автопром еще больше изменится – по моему мнению, в будущем 50% в структуре себестоимости автомобилей будет иметь IT-составляющую. В Украине развит IT-сектор, однако это "экспорт мозгов", работа на аутсорс. А большинство стран создает добавленную стоимость внутри страны. Поэтому сегодня существует возможность переосмыслить эту стратегию. Именно для этого создается кластерная стратегия развития экономики Украины".

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Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абрамовичус отметил, что "предприятия оборонного комплекса имеют мощности и возможности по производству различных товаров, в том числе для автомобильных предприятий. Например, компания "Карпаты" начала работать в качестве поставщика комплектующих для Skoda, Opel, Audi. Благодаря этому количество сотрудников на предприятии увеличились в 20 раз. Киевский "Меридиан" также производит продукцию для автопрома. Поэтому мы активно ищем партнеров по гражданской тематике".

Своим опытом в создании заводов для производства комплектующих в Украине поделился Олег Билобровко, заместитель гендиректора СЕ Борднетце-Украина. По его словам, "предприятие сегодня имеет 4 завода, на которых работают 6500 сотрудников. За время работы с 2015 года на них постоянно поднималась заработная плата работникам и достигла уровня 268 евро, что приблизилось к уровню таких стран ЕС, как Болгария и Румыния. И теперь в структуре расходов компания зарплата составляет около 60%. В то же время Украина более рискованная для бизнеса, чем соседние страны ЕС, однако не более рискованная, чем страны Африки. Зато в странах Африки существуют льготы для региональных зон развития, которых нет в нашей стране".

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Заместитель корпорации "Укравто" по производству Олег Папашев рассказал, что сегодня государства спорят за инвесторов, которые привлекут на свои территории. Например, Болгария хочет привлечь на свою территорию завод Volkswagen и готова предоставить льгот на 800 млн евро. "Фактически, страны "покупают" инвесторов, которые в дальнейшем будут создавать рабочие места и платить налоги".

По убеждению руководителя направления государственных и внешних связей "Еврокар" Елены Чепижко, "создание крупного предприятия по производству автомобилей в Украине могло бы "залатать дыру" во внешнеторговом балансе за несколько лет".

Например, сегодня много говорят о возможности добычи лития для аккумуляторных батарей электромобилей в Украине, ведь у нас есть большие залежи этого металла. Вместе с тем, завод по производству литиевых аккумуляторов строят в соседней Польше. Однако чтобы развивать производство литиевых батарей из имеющихся литиевых полезных ископаемых, необходима стратегия по развитию электромобильной промышленности страны. Сейчас работает рабочая группа, которая нарабатывает это законодательство. Кроме того, нужны инвестиции – Елена Чепижко проинформировала, что для получения лития его нужно обогащать хлоридом или сульфатом лития, а для этого надо создать предприятие с инвестициями где-то в 300 млн евро. Также для использования литиевых месторождений у государства надо получить лицензию, поэтому это вопрос достаточно сложный и длительный. Так, нужно искать и другие возможности создания в Украине высокотехнологичных производств, в том числе с привлечением украинских ІТ-специалистов.

Александр Задорожный, начальник отдела департамента промышленной политики Минэкономики, заверил присутствующих, что "машиностроение и автомобилестроение относится к приоритетным отраслям в развитии государства. Поэтому Министерство разрабатывает комплексную программу развития электромобилестроения – от добычи лития до производства электромобилей. Она уже готовится и в ближайшее время будет передана высшему руководству государства", – заверил чиновник.

Напомним, что украинские автопроизводители требуют новых льгот