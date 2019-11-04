В этот раз - для производства электромобилей.

30 октября 2019 г. под координацией Федерации работодателей автомобильной отрасли состоялась встреча подгруппы "Производство" в рамках рабочей группы по развитию электротранспорта в Украине.

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В мероприятии приняли активное участие и высказали свою позицию автопроизводители автотранспорта и представители профильных ассоциаций в области экологического транспорта: Укравтопром, EV-UA – Украинская Ассоциация Участников Рынка Электромобилей, ОО “Клуб “Электро-автосам”, Федерация работодателей автомобильной отрасли, Корпорация “Богдан”, компания Еврокар, АВЕРЕ Украина, компания Murmuration technology и другие.

Они пришли к согласию о том, что украинские заводы могут обеспечить потребности страны в электромобилях, электробусах, электрогрузовиках и электрозарядной инфраструктуре.

Именно поэтому они обратились в Кабинет министров Украины со следующими предложениями:

Разработать экологические требования к парку автобусов, обслуживающих пассажиров на городских маршрутах в городах Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов с поэтапным доведением количества электроавтобусов украинского производства (имеющих один или несколько электродвигателей) от парка от 5 процентов в 2021 году до 50% в 2031 году Разработать экологические требования к парку автомобильных транспортных средств, осуществляющих перевозки бытового и пищевого мусора в городах Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов с поэтапным доведением количества электрогрузовиков украинского производства (мусоровозов, имеющих в качестве двигателя один или несколько электродвигателей) от парка от 5 процентов в 2021 году до 50% в 2031 году

"Несмотря на то, что в Украине имеются производственные мощности по производству автотранспорта, компонентов и комплектующих для автомобилей и, кроме того, имеются высококвалифицированные кадры, все эти факторы предопределяют возможности для использования Украины в качестве производственной площадки для электротранспорта. Учитывая, что мощности для полного цикла производства автобусов, грузовых авто и крупноузловой сборки легковых автомобилей используются лишь на 10% из 100 возможных, Правительству и Парламенту Украины было бы уместно как можно быстрее принять меры по улучшению ситуации в области промышленности и инвестиционной привлекательности страны в целом. Ведь производство электротранспорта в Украине – это возможность для украинцев дешево купить именно новое, а не бывшее в использовании электрическое авто будущего, а также возможность создавать рабочие места и возможности включения к цепям добавленной стоимости мировых автопроизводителей", сказано в сообщении Корпорации "Богдан".

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