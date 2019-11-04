Цього разу - для виробництва вітчизняних електромобілів.

30 жовтня 2019 р. під координацією Федерації роботодавців автомобільної галузі відбулася зустріч підгрупи "Виробництво" в рамках робочої групи щодо розвитку електротранспорту в Україні.

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В заході взяли активну участь та висловили свою позицію автовиробники автотранспорту та представники профільних асоціацій України у галузі екологічного транспорту: Укравтопром, EV-UA – Українська Асоціація Учасників Ринку Електромобілів, ГО “Клуб “Електро-автосам”, Федерація роботодавців автомобільної галузі, Корпорація “Богдан”, компанія Єврокар, АВЕРЕ Україна, компанія Murmuration technology та інші.

Вони дійшли згоди про те, що українські заводи можуть забезпечити потреби країни у електромобілях, електробусах, електровантажівках та електрозарядній інфраструктурі.

Саме тому вони звернулись до Кабінету міністрів України з наступними пропозиціями:

Розробити екологічні вимоги до парку автобусів, які обслуговують пасажирів на міських маршрутах в містах Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів з поетапним доведенням кількості електроавтобусів українського виробництва (що мають один або кілька електродвигунів) від парку 5% у 2021 році до 50% в 2031 році Розробити екологічні вимоги до парку автомобільних транспортних засобів, які здійснюють перевезення побутового і харчового сміття в містах Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів з поетапним доведенням кількості електровантажівок українського виробництва (сміттєвозів, що мають в якості двигуна один або кілька електродвигунів) від парку 5% в 2021 році до 50% в 2031 році

"Зважаючи на те, що в Україні наявні виробничі потужності з виробництва автотранспорту, компонентів та комплектуючих для автомобілів та, крім того, наявні висококваліфіковані кадри, всі ці фактори зумовлюють можливості для використання України в якості виробничого майданчика для електротранспорту. Враховуючи, що потужності для повного циклу виробництва автобусів, вантажних авто та великовузлової збірки легкових автомобілів використовуються лише на 10% із 100 можливих, Уряду та Парламенту України було б доречно якнайшвидше вжити заходів щодо поліпшення ситуації в галузі промисловості та інвестиційної привабливості країни в цілому. Адже виробництво електротранспорту в Україні – це можливість для українців дешево придбати саме нове, а не вживане електричне авто майбутнього, а також можливість створювати робочі місця та можливості включення до ланцюгів доданої вартості світових автовиробників", – сказано в повідомленні Корпораціі "Богдан".

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