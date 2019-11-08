Автомобільне виробництво стає все більше залежним від інформаційних технологій.

В ході Українського автомобільного форуму, який пройшов 7 листопада 2019 року в Києві, експерти вирішували, як можна відновити вітчизняний автопром. Адже нинішній його стан жалюгідній – “за 9 місяців 2019 року в Україні не виробили жодного легкового автомобіля методом дрібновузлової збірки. Вироблені на заводі "Єврокар" 4,5 тисячі авто складені методом великовузлового складання. Натомість 84% перших реєстрацій в цьому році склали вживані авто з-за кордону”, – стверджує президент асоціації "Укравтопром" Михайло Рєзнік.

Голова наглядової ради заводу "Єврокар" Олег Боярин зазначив, що "ситуація в автопромі погана не лише в Україні, але в світі. Авто з двигуном внутрішнього згоряння йдуть в історію. Однак автопром ще більше зміниться – на мою думку, в майбутньому 50% в структурі собівартості автомобілів матиме IT-складову. В Україні розвинутий IT-сектор, однак це "експорт мізків", робота на аутсорс. А більшість країн створює добавлену вартість всередині країни. Тому сьогодні існує можливість переосмислити цю стратегію. Саме для цього створюється кластерна стратегія розвитку економіки України".

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Генеральний директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абрамовичус зазначив, що "підприємства оборонного комплексу мають потужності та можливості з виробництва різноманітних товарів, в тому числі для автомобільних підприємств. Наприклад, компанія "Карпати" почала працювати як постачальник комплектуючих для Skoda, Opel, Audi. Завдяки цьому кількість співробітників на підприємстві збільшились в 20 разів. Київський "Меридіан" також робить продукцію для автопрому. Тому ми активно шукаємо партнерів з цивільної тематики".

Своїм досвідом у створенні заводів для виробництва комплектуючих в Україні поділився Олег Білобровко, заступник гендиректора СЕ Борднетце-Україна. За його словами, "підприємство на сьогодні має 4 заводи, на яких працюють 6500 працівників. За час роботи з 2015 року на них постійно піднімалась заробітна плата працівникам і досягла рівня 268 євро, що наблизилось до рівня таких країн ЄС, як Болгарія та Румунія. І тепер в структурі витрат компанія зарплата становить близько 60%. Водночас Україна більш ризикована для бізнесу, ніж сусідні країни ЄС, однак більш ризикована, ніж країни Африки. Натомість в країнах Африки існують пільги для регіональних зон розвитку, яких немає в нашій країні".

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Заступник корпорації "Укравто" з виробництва Олег Папашев розповів, що сьогодні держави сперечаються за інвесторів, які залучать на свої території. Наприклад, Болгарія хоче залучити на свою територію завод Volkswagen і готова надати пільг на 800 млн євро. "Фактично країни "купують" інвесторів, які в подальшому будуть створювати робочі місця та платити податки".

За переконанням керівника напрямку державних та зовнішніх зв'язків "Єврокар" Олени Чепіжко, "створення великого підприємства з виробництва автомобілів в Україні могло б "залатати дірку" в зовнішньоторговому балансі за кілька років".

Наприклад, сьогодні багато говорять про можливість видобутку літію для акумуляторних батарей електромобілів в Україні, адже в нас є великі поклади цього металу. Натомість завод з виробництва літієвих акумуляторів будують у сусідній Польщі. Однак щоб розвивати виробництво літієвих батарей з наявних літієвих корисних копалин, необхідна стратегія з розвитку електромобільної промисловості країни. Зараз працює робоча група, яка напрацьовує це законодавство. Окрім того, потрібні інвестиції – Олена Чепіжко проінформувала, що для добування літію його потрібно збагачувати хлоридом чи сульфатом літію, а для цього треба створити підприємство з інвестиціями десь у 300 млн євро. Також для використання літієвих родовищ в держави треба отримати ліцензію, тому це питання досить складне та довготривале. Таким чином, потрібно шукати й інші можливості створення в Україні високотехнологічних виробництв, в тому числі із залученням українських ІТ-спеціалістів.

Олександр Задорожний, начальник відділу департаменту промислової політики Мінекономіки, запевнив присутніх, що "машинобудування та автомобілебудування належить до пріоритетних галузей в розвитку держави. Тому Міністерство розробляє комплексну програму розвитку електромобілебудування - від добування літію до виробництва електромобілів. Вона вже готується і в найближчий час буду передана вищому керівництву держави", – запевнив чиновник.

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