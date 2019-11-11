Hyundai Motor Group оголосила про розробку першої в світі системи активного пригнічення дорожнього шуму (RANC). Вона покликана значною мірою знизити рівень шуму в салоні автомобіля. Першою моделлю, в якій буде застосована RANC, стане майбутній серійний кросовер марки Genesis.

RANC заснована на сучасній технології активного шумозаглушення (ANC), яка аналізує інтенсивність, частоту та фазу шумів за допомогою спеціального сенсору, який встановлено у автомобілі, та випромінює іншу звукову хвилю у антифазі крізь шумозаглушуючий динамік задля ефективного зниження шуму.

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Існуючий метод шумоізоляції включає звукоізоляцію і динамічні демпфери, які не тільки збільшували вагу, але й не могли повністю блокувати інфразвук. На відміну від цього, ANC використовує набагато легші компоненти, такі як мікрофони і контролери, для контролю шуму і більш ефективного зниження інфразвуку. Технологія вже доступна в деяких автомобілях Hyundai Motor Group.

Однак через обмеження технології вимірювання та аналізу шуму систему ANC можна було використовувати тільки тоді, коли шум був постійним, і виникнення шуму було передбачуваним. Сьогодні ANC найчастіше використовується для протидії постійного шуму двигуна. Враховуючи, що для того, щоб шуми від дороги і двигуна досягли слуху пасажирів автомобіля, потрібно лише близько 0,009, існуюча технологія була обмежена.

Завдяки першій в світі технології RANC, Hyundai Motor Group може значно поліпшити тишу в салоні. Нова система може аналізувати різні типи шуму в режимі реального часу і створювати інвертовані звукові хвилі. Наприклад, є різні типи дорожніх шумів, які може обробляти нова технологія, такі як резонансні звуки, створювані між шинами і колесами, або гуркотливі звуки, що доносяться з дороги.

Принцип роботи RANC полягає в наступному: використовуючи датчик прискорення, система розраховує рівень вібрації, що передається від дороги автомобілю, а керуючий комп'ютер аналізує дорожній шум. Оскільки його швидкість обчислень і передачі сигналів оптимізована, для аналізу шуму і створення інвертованої звукової хвилі, що генерується DSP (процесором цифрових сигналів), потрібно всього 0,002 секунди. Мікрофон постійно відстежує стан пригнічення дорожнього шуму і відправляє інформацію в DSP. RANC може проводити точний аналіз шуму і швидкі обчислення для пригнічення дорожнього шуму окремо для водія, переднього пасажира і пасажирів заднього ряду.

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Ґрунтуючись на тестах, що оцінюють дорожнє покриття, швидкість автомобіля і розташування пасажирів у салоні, RANC вдалося знизити рівень шуму в салоні на 3 дБ, що на 3 дБ менше, чим рівень шуму у салоні звичайного авто. Завдяки цьому досягненню можна потенційно зменшити непідресорену масу автомобіля, використовуючи менше звукоізолюючих деталей і демпферів, ніж зараз.

Процес досліджень і розробок RANC для масового виробництва зайняв шість років. Зокрема, Hyundai Motor Group залучила до співпраці Корейський інститут науки і технологій, стартапи WeAcom, ARE, BurnYoung та інші. Дослідження акустичних характеристик нової системи активного шумозаглушення проводилися спільно з фахівцями Harman, провідного виробника автомобільних акустичних систем.

Hyundai Motor Group подала до відповідних організацій Південної Кореї і США патентну заявку про розташування датчиків і спосіб вибору сигналу, основну технологію RANC.

Першими автомобілями, в яких застосують технологію RANC, стануть моделі преміального бренду Genesis. Також система активного пригнічення дорожнього шуму буде встановлюватися в майбутні моделі електромобілів і моделей, що працюють на водні.

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