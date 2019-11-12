Технології 3D-друку можна використовувати для створення тканини з особливими характеристиками.

Пошиття оббивки для сидінь – трудомісткий процес. До того ж, шви можуть бути слабким місцем крісел, на які одягнуті чохли: вони протираються швидше, чистяться важче, муляють тощо. Інша справа – суцільний чохол з матеріалу, в усіх відношеннях кращого за звичайні технічні тканини.

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Компанія Ford працює над введенням в обіг 3D-чохлів, створених на унікальній в'язальній машині. Готові вироби виглядають майже так само, як звичайні чохли, однак мають ряд переваг. Одніє з них є безвідходне виробництво. Весь процес монтажу простіший, не потребує розрізання та зшивання кількох шматків. Це корисно для навколишнього середовища, оскільки менше матеріалів йде на сміттєзвалище чи переробку, і це добре з точки зору витрат, оскільки потрібно менше матеріалів та робочої сили.

Фото: інноваційна оббивка сидінь Ford / Ford

Окрім використання матеріалів та витрат, Ford показує, що тривимірний трикотаж відкриває потенціал для більш унікальної оббивки з небаченими раніше характеристиками. Наприклад, замість того, щоб замовляти окрему тканину для кожної оббивки, можна змінювати комбінацію ниток пряжі у в'язальній машині.

Ford також каже, що може включати в дизайн кишені для зберігання чи навіть створити певну графіку, яка змінюється залежно від кута зору. Коли 3D-трикотаж з’явиться в автомобілях марки – не повідомляється.

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