Фургон Ford Tourneo Connect будет иметь гибридную модификацию, заряжающуюся от сети.

Новое поколение коммерческой модели Ford Tourneo Connect серьезно унифицировано с последним поколением Volkswagen Caddy – фактически Volkswagen производит автомобили обеих марок на одном заводе.

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И сейчас родство американской и немецкой марок стало еще крепче, поскольку вслед за Volkswagen Caddy актуальный Ford Tourneo Connect обзавелся подключаемой гибридной модификацией,. Обещано снижение расхода топлива и затрат на эксплуатацию модели, что немаловажно для коммерческой техники.

Силовая установка Tourneo Connect PHEV сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель EcoBoost, высоковольтную батарею и электродвигатель, обеспечивающие суммарную мощность 150 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку терминалами мощностью до 50 киловатт с помощью зарядных устройств постоянного тока или с помощью зарядки переменного тока мощностью до 11 киловатт. Запас хода на электротяге составляет до 110 км. Новинка получила несколько режимов работы силовой установки – EV Now, EV Auto, EV Later и EV Reserve.

Они отличаются степенью участия электромоторов в движении. Гибридная модификация доступна для пятиместного E-Tourneo Courier, восьмиместного E-Tourneo Custom и девятиместного Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Визуально новые варианты отличаются только шильдиками и портами для зарядки, а в салоне изменения свелись к новому меню цифровой панели приборов. Модель выйдет на рынок в трех комплектациях с двумя вариантами длины колесной базы.