Фургон Ford Tourneo Connect матиме гібридну модифікацію, що заряджається від мережі.

Нове покоління комерційної моделі Ford Tourneo Connect серйозно уніфіковане з останнім поколінням Volkswagen Caddy – фактично Volkswagen виробляє автомобілі обох марок на одному заводі.

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І зараз спорідненість американської та німецької марок стала ще міцнішою, оскільки слідом за Volkswagen Caddy актуальний Ford Tourneo Connect обзавівся гібридною модифікацією, що підключається. Обіцяно зниження витрат палива та витрат на експлуатацію моделі, що важливо для комерційної техніки.

Силова установка Tourneo Connect PHEV поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун EcoBoost, високовольтну батарею та електродвигун, що забезпечують сумарну потужність 150 кінських сил у зв'язці з 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Акумулятор підтримує швидке заряджання терміналами потужністю до 50 кіловат за допомогою зарядних пристроїв постійного струму або за допомогою зарядки змінного струму потужністю до 11 кіловат. Запас ходу на електротязі становить до 110 км. Новинка отримала кілька режимів роботи силової установки – EV Now, EV Auto, EV Later та EV Reserve.

Вони відрізняються ступенем участі електромоторів у русі. Гібридна модифікація доступна для п'ятимісного E-Tourneo Courier, восьмимісного E-Tourneo Custom та дев'ятимісного Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Візуально нові варіанти відрізняються лише шильдиками та портами для заряджання, а в салоні зміни звелися до нового меню цифрової панелі приладів. Модель вийде на ринок у трьох комплектаціях із двома варіантами довжини колісної бази.