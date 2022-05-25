Такая технология сейчас испытывается и может стать серийной уже через год.

Эта технология разрабатывается в том числе для того, чтобы помочь водителю избежать штрафов за превышение скорости. Сейчас Ford тестирует систему, которая автоматически снижает скорость, не считывая знаки, а помня границы зоны, где ограничена скорость.

Эта технология называется "Контроль ограничения скорости геозонирования", для ее функционирования используется на несколько систем. Во-первых, в этой системе задействовано нужен автомобиль с передовыми подключенными системами и помощи водителю.

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Специальное программное обеспечение подключается к системе геозон для отслеживания GPS. Как только транспортное средство въезжает в определенную зону, скорость автоматически снижается. В отличие от некоторых автомобилей, которые могут читать дорожные знаки и регулировать скорость, система Ford полагается на виртуальные зоны и определение положения автомобиля с помощью GPS.

Сейчас в Кельне, Германия, продолжаются испытания системы на двух фургонах E-Transit. При приближении к зоне водитель получает оповещение на комбинацию приборов, а программное обеспечение регулирует скорость в соответствии с потребностью. Водитель имеет возможность изменить систему в любое время, и будущие версии могут также разрешить водителям устанавливать собственные зоны в определенных областях. Технология также может развиваться, чтобы включать такие факторы, как время суток и зоны строительства.

Планируется, что испытания Geofencing Speed Limit Control продлится до марта 2023 года.