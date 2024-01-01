Формула 1: Mercedes-AMG получают двойной подиум на Гран-при Канады

Джордж Рассел уверенно возглавил пелетон после квалификации. В целом десятый этап чемпионата стал для британца очень успешным. Поскольку он смог уверенно сохранить преимущество над соперниками и выиграть гонку с быстрым кругом.

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Вторую позицию сохранил Макс Ферстаппен (Red Bull), а его напарник – Андреа Кими Антонелли выиграл борьбу с Оскаром Пиастри за третье место и получил первый подиум в карьере. Стоит отметить, что болиды McLaren на автодроме имени Жиля Вильнёва имели плохой темп, поэтому Ландо Норрис и Оскар Пиастри не претендовали на победу в Гран-при.

Однако, из-за того, что оба пилота были на разных стратегиях, в конце гонки между ними началась борьба за 4 позицию. В результате между Ландо и Оскаром произошел контакт и Норрис сошел с дистанции. Пиастри финишировал 4-м и добавил себе еще 12 очков преимущества над напарником.

Также следует отметить, что второй Гран-при подряд очки получают Фернандо Алонсо (Aston Martin) и Нико Хюлькенберг. В Кубке конструкторов преимущество все еще за командой McLaren – 374 очка против 199 у Mercedes-AMG и 183 у Ferrari. Следующий этап Формулы 1 состоится в Австрии уже 29 июня.