Формула 1: Оскар Пиастри увеличивает собственные шансы на чемпионство

По результатам квалификации первый стартовый ряд был за пилотами McLaren во главе с Оскаром Пиастри. Макс Ферстаппен стартовал лишь третьим. Если бы не определенное стечение обстоятельств, такой порядок пилотов сохранился и на финише.

Читайте также: Формула 1: Ландо Норрис победил на Гран-при Монако

Поскольку трасса в Барселоне дает гонщикам ограниченные возможности для обгона, основная борьба велась на уровне стратегий пит-стопов. Команда Red Bull пыталась переиграть стратегов McLaren тактикой трех остановок, тогда как британская команда запланировала только 2 пит-стопа.

Однако, эти планы разрушились в конце гонки из-за аварии Андреа Кими Антонелли и появления сейфти-кара. Все пилоты воспользовались случаем и заехали в боксы за свежими комплектами резины. У Ферстаппена не было в наличии свежего комплекта Soft или Medium, поэтому команда установила ему жесткую резину Hard.

Также интересно: Шины Pirelli могут запретить в США

Очевидно, вести борьбу против других пилотов на “софтах” было очень трудно. Уже после рестарта Макс едва не потерял болид и проиграл позицию на подиуме Шарлю Леклеру. Впоследствии его пытался пройти Джордж Рассел. Между пилотами произошел небольшой контакт, который все же произошел в рамках правил.

Ферстаппена это возмутило и он решил протаранить пилота Mercedes-AMG в одном из следующих поворотов, за что получил штраф в 10 секунд и в результате занял лишь 10 позицию на финише Гран-при. Кроме того, теперь лидер Red Bull получил дополнительные 3 штрафных балла в суперлицензию и может пропустить следующие этапы в Канаде и Австрии, если заработает еще хотя бы одно очко до 30 июня.

Читайте также: Как прошел первый этап Формулы 1 сезона 2025 в Австралии

Среди других результатов этапа следует отметить неожиданно удачный пилотаж от Нико Хюлькенберга, который получил 5 позицию на финише и принес команде Kick Sauber сразу 10 очков. Победитель Гран-при – Оскар Пиастри, увеличил свое преимущество над напарником Ландо Норрисом в личном зачете на 10 очков.

Макс Ферстаппен идет лишь третьим со 137 зачетными баллами. Он впервые с Италии-2020 проигрывает лидеру чемпионата более 49 очков. В то же время в Кубке Конструкторов ситуация крайне очевидна: McLaren с 362 очками имеет уверенное преимущество над Ferrari со 165 баллами. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится в Канаде уже 15 июня.