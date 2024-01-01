Формула 1: Ландо Норрис победил на Гран-при Монако

Нынешний Гран-при Монако отличался от предыдущих новым правилом, что заставляло гонщиков выполнить по две обязательные остановки в боксах. Поэтому заезд оказался несколько странным: например некоторые пилоты работали в паре и замедляли весь пелетон, чтобы обеспечить напарнику пит-стоп без потери позиций.

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В то же время команда Mercedes-AMG максимально долго держала свои болиды на трассе и выполнила остановку только в конце, однако, спасти положение это не помогло – Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли разбили свои болиды в квалификации, поэтому стартовали очень низко.

Как известно, стартовая позиция в Монако играет решающее значение, поскольку на трассе почти нет места, где можно выполнить обгоны. Возможно, именно поэтому Ландо Норрис, который получил поул, в конце концов одержал победу в Гран-при. Однако, сказать, что удалось ему это довольно легко нельзя, поскольку он был под постоянным давлением пилота Ferrari Шарля Леклера.

Монегаск проиграл Норрису в квалификации лишь 0,109 секунды и стремился отыграть позицию еще в первом повороте после старта, однако ему это не удалось. Таким образом, победа Ландо Норриса позволила ему сократить отставание от Оскара Пиастри в личном зачете пилотов.

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Сейчас австралиец опережает его всего на 3 очка. Третьим идет Макс Ферстаппен, имеющий лишь 136 зачетных баллов. В то же время в Кубке конструкторов ситуация менее драматична: McLaren уверенно идет к чемпионству с 319 очками, второй является Mercedes-AMG (147 очков), далее идет Red Bull (143), тогда как Ferrari лишь на четвертом месте со 142 очками. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится в Испании уже 1 июня.