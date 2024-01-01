Формула 1: Оскар Пиастри побеждает в Бахрейне

По результатам квалификации напарник Пиастри – Ландо Норрис стартовал лишь шестым, тогда как его конкурент Макс Ферстаппен – седьмым. В то же время главной сенсацией стал пилот Alpine Пьер Гасли, которому удалось классифицироваться четвертым.

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Кроме того, неплохой темп показали пилоты Mercedes-AMG: Джордж Рассел стартовал третьим, а Андреа Кими Антонелли – с пятой позиции. Основной заезд оказался достаточно насыщенным на события. Сразу же после старта гонки штраф в 5 секунд получил Ландо Норрис за нарушение процедуры старта.

К слову, судьи этапа в Бахрейне были достаточно принципиальными и тщательно следили за гонщиками, чтобы те не выезжали за пределы трассы. Поэтому некоторые пилоты получили предупреждение в виде черно-белого флага. На 30 круге произошел контакт между болидами Red Bull Юки Цуноды и Williams Карлоса Сайнса.

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Из-за повреждения бокового понтона испанец был вынужден досрочно завершить Гран-при, а на трассе появился автомобиль безопасности, который позволил маршалам убрать обломки. Некоторые пилоты воспользовались возможностью изменить изношенную резину на мягкий вариант Soft. После рестарта борьба между пилотами активизировалась.

Оказалось, что мягкая резина позволила Джорджу Расселу удержать вторую позицию: он демонстрировал высокий темп даже несмотря на проблемы с коробкой передач. Француз Пьер Гасли также провел отличную гонку и принес первые очки для Alpine. В то же время Оливер Берман, стартовавший с 20 места, смог отыграть десять позиций и заработать зачетный балл.

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После четырех этапов McLaren возглавляет кубок конструкторов. Чемпионская команда уже на 58 очков опережает Mercedes-AMG и на 80 очков команду Red Bull. Четвертыми сейчас являются Ferrari, а пятыми – Haas. Следующий Гран-при Формулы 1 состоится уже в этот уикенд в Саудовской Аравии на уличном автодроме в Джидде.