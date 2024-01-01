Формула 1: Оскар Піастрі перемагає в Бахрейні

За результатами кваліфікації напарник Піастрі – Ландо Норріс стартував лише шостим, тоді як його конкурент Макс Ферстаппен – сьомим. Водночас головною сенсацією став пілот Alpine П’єр Гаслі, якому вдалось класифікуватись четвертим.

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Крім того, непоганий темп показали пілоти Mercedes-AMG: Джордж Рассел стартував третім, а Андреа Кімі Антонеллі – з п’ятої позиції. Основний заїзд виявився досить насиченим на події. Одразу ж після старту перегонів штраф в 5 секунд отримав Ландо Норріс за порушення процедури старту.

До слова, судді етапу в Бахрейну були досить принциповими й ретельно слідкували за гонщиками, аби ті не виїжджали за межі траси. Через це деякі пілоти отримали попередження у вигляді чорно-білого прапору. На 30 колі стався контакт між болідами Red Bull Юкі Цуноди та Williams Карлоса Сайнса.

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Через пошкодження бічного понтону іспанець був змушений достроково завершити Гран-прі, а на трасі з’явився автомобіль безпеки, який дозволив маршалам прибрати уламки. Деякі пілоти скористались можливістю змінити зношену гуму на найм’якший варіант Soft. Після рестарту боротьба між пілотами активізувалась.

Виявилось, що найм’якша гума дозволила Джорджу Расселу втримати другу позицію: він демонстрував високий темп навіть попри проблеми з коробкою передач. Француз П’єр Гаслі також провів чудову гонку й приніс перші очки для Alpine. Водночас Олівер Берман, що стартував з 20 місця, зміг відіграти десять позицій й заробити заліковий бал.

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Після чотирьох етапів McLaren очолює кубок конструкторів. Чемпіонська команда вже на 58 очок випереджає Mercedes-AMG й на 80 очок команду Red Bull. Четвертими наразі є Ferrari, а п’ятими – Haas. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться вже цього вікенду в Саудівській Аравії на вуличному автодромі у Джидді.