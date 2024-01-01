Формула 1: як фінішували на Гран-прі Японії новачки

Деякі фанати “королеви автоспорту” можуть назвати цьогорічний етап в Японії нудним. Основний заїзд в неділю справді був досить скромним на події. Однак, напередодні Гран-прі відбулось декілька цікавих змін.

Читайте також: Як пройшов перший етап Формули 1 сезону 2025 в Австралії

Зокрема, після етапу в Китаї, який, виграв Оскар Піастрі, команда Red Bull вирішила віддати місце другого пілота японцю Юкі Цуноді, а Ліама Лоусона відправити назад в молодшу команду Racing Bulls. За чутками, на такій заміні напередодні етапу в Японії наполягало керівництво Honda.

Попри це, за результатами кваліфікації Ліам Лоусон вже за кермом боліду Racing Bulls здобув 14 позицію й випередив Юкі Цуноду на Red Bull, що кваліфікувався лише п’ятнадцятим. Проте в гонці Цунода фінішував дванадцятим, а Лоусон – лише на 17 позиції.

Водночас Макс Ферстаппен, що здобув поул-позишн, зміг втримати лідерство на перших колах гонки. Ландо Норріс намагався вийти вперед за допомогою тактичних хитрощів, зокрема завдяки ранньому піт-стопу. Однак команда Red Bull вчасно зреагувала й також покликала свого пілота в бокси. В результаті на виїзді з піт-лейн між Ландо та Максом ледь не відбувся контакт.

Також цікаво: Льюїс Хемілтон працює над реінкарнацією Ferrari F40

Також слід відзначити й новачків сезону – пілотів Mercedes-AMG Андреа Кімі Антонеллі, Racing Bulls Ісака Аджара та Haas Олівера Бермана. Вони змогли фінішувати в першій десятці й здобули 8, 4 та 1 очко відповідно. Наступний етап Формули 1 відбудеться вже цього вікенду в Бахрейні.