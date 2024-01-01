Болід Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні

Як розповідає Autoevolution, експерти вважають даний болід “перлиною серед усіх болідів Шумахера Формули-1”, оскільки саме він дозволив Ferrari здобути перший в історії подвійний титул.

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На довершення всього, це також остання Ferrari, яка виграла Гран-прі Монако в чемпіонському році для команди. У 2017 році даний болід був проданий на аукціоні RM Sotheby’s за приголомшливу суму в 7,5 мільйона доларів.

Що сталось з автівкою за весь цей час майже невідомо, окрім того, що її капітально відремонтували на заводі Ferrari. Це означає, що наразі болід продаватиметься в ідеальному стані. Автомобіль шукатиме нового власника безпосередньо перед кваліфікацією Гран-прі Монако 2025, що розпочнеться 23 травня.

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RM Sotheby's не повідомляє, скільки планують отримати за лот, але згадує, що частина грошей буде використана для підтримки Keep Fighting Foundation Міхаеля Шумахера. Перш ніж відправитися на аукціон, автомобіль буде виставлено в клубі Paddock Club, призначеному для VIP-гостей гонки в Монако.