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Болид Михаэля Шумахера продадут на аукционе

Во время следующего Гран-при Монако будет продан болид Ferrari F2001 сезона 2001 года, за рулем которого выступал культовый пилот своей эпохи, семикратный чемпион мира Формулы 1 Михаэль Шумахер.
Чемпионский болид Ferarri Михаэля Шумахера 2001 года выставили на продажу - Auto24

ФОТО: RM Sotheby's|

Ferrari F2001

Даниил Северенчук
logo2 апреля, 13:40
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Как рассказывает Autoevolution, эксперты считают данный болид “жемчужиной среди всех болидов Шумахера Формулы-1”, поскольку именно он позволил Ferrari получить первый в истории двойной титул.

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В довершение всего, это также последняя Ferrari, которая выиграла Гран-при Монако в чемпионском году для команды. В 2017 году данный болид был продан на аукционе RM Sotheby's за ошеломляющую сумму в 7,5 миллиона долларов.

Что произошло с машиной за все это время почти неизвестно, кроме того, что ее капитально отремонтировали на заводе Ferrari. Это означает, что сейчас болид будет продаваться в идеальном состоянии. Автомобиль будет искать нового владельца непосредственно перед квалификацией Гран-при Монако 2025, что начнется 23 мая.

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RM Sotheby's не сообщает, сколько планируют получить за лот, но упоминает, что часть денег будет использована для поддержки Keep Fighting Foundation Михаэля Шумахера. Прежде чем отправиться на аукцион, автомобиль будет выставлен в клубе Paddock Club, предназначенном для VIP-гостей гонки в Монако.

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