Формула 1: Ландо Норріс переміг на Гран-прі Монако

Цьогорічний Гран-прі Монако відрізнявся від попередніх новим правилом, що змушувало гонщиків виконати по дві обов’язкові зупинки в боксах. Через це заїзд виявився дещо дивним: наприклад деякі пілоти працювали в парі й сповільнювали весь пелетон, аби забезпечити напарнику піт-стоп без втрати позицій.

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Водночас команда Mercedes-AMG максимально довго тримала свої боліди на трасі й виконала зупинку лише в кінці, однак, врятувати становище це не допомогло – Джордж Рассел та Андреа Кімі Антонеллі розбили свої боліди у кваліфікації, тому стартували дуже низько.

Як відомо, стартова позиція в Монако грає вирішальне значення, оскільки на трасі майже немає місця, де можна виконати обгони. Можливо, саме тому Ландо Норріс, який здобув поул, врешті-решт здобув перемогу в Гран-прі. Однак, сказати, що вдалось йому це доволі легко неможна, оскільки він був під постійним тиском пілота Ferrari Шарля Леклера.

Монегаск програв Норрісу у кваліфікації лише 0,109 секунди й прагнув відіграти позицію ще в першому повороті після старту, проте йому це не вдалось. Таким чином, перемога Ландо Норріса дозволила йому скоротити відставання від Оскара Піастрі в особистому заліку пілотів.

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Наразі австралієць випереджає його всього на 3 очки. Третім йде Макс Ферстаппен, що має лише 136 залікових балів. Водночас в Кубку конструкторів ситуація менш драматична: McLaren впевнено йде до чемпіонства з 319 очками, другою є Mercedes-AMG (147 очків), далі йде Red Bull (143), тоді як Ferrari лише на четвертому місці зі 142 очками. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться в Іспанії вже 1 червня.