Фейковий болід Формули 1 продають за понад $60 тисяч

Справжні боліди Формули 1 коштують мільйони доларів, однак, як виявилось, підробки та репліки також без двигуна та інших цінних деталей можуть коштувати дорожче, ніж звичайні дорожні автомобілі.

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Як розповідає Carscoops, нефункціональна повнорозмірна копія боліда Ferrari SF16-H F1 Формули-1 2016 року зараз продається на аукціоні SBX Cars й актуальна вартість лоту вже перевищила 62 00 доларів.

Репліка має кузов із вуглецевого та скловолокна, шини Pirelli, колеса OZ Racing і ліврею авто, яким керував Себастьян Феттель. Однак, болід не має двигуна, трансмісії та робочої підвіски, тому, фактично, це суто виставковий стенд.

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Попри це, для колекціонерів він все одно досить цінний, оскільки наповнений автентичними деталями, такими як кермо, фіксоване сидіння, багатоточкові ремені безпеки Sabelt і навіть наклейка перевірки FIA в кабіні.