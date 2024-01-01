Фейковый болид Формулы 1 продают за более чем $60 тысяч

Настоящие болиды Формулы 1 стоят миллионы долларов, однако, как оказалось, подделки и реплики также без двигателя и других ценных деталей могут стоить дороже, чем обычные дорожные автомобили.

Читайте также: Японец 10 лет собирал деньги на покупку Ferrari и случайно сжег ее сразу же после покупки

Как рассказывает Carscoops, нефункциональная полноразмерная копия болида Ferrari SF16-H F1 Формулы-1 2016 года сейчас продается на аукционе SBX Cars и актуальная стоимость лота уже превысила 62 00 долларов.

Реплика имеет кузов из углеродного и стекловолокна, шины Pirelli, колеса OZ Racing и ливрею авто, которым управлял Себастьян Феттель. Однако, болид не имеет двигателя, трансмиссии и рабочей подвески, поэтому, фактически, это чисто выставочный стенд.

Также интересно: Льюис Хэмилтон работает над реинкарнацией Ferrari F40

Несмотря на это, для коллекционеров он все равно достаточно ценный, поскольку наполнен аутентичными деталями, такими как руль, фиксированное сиденье, многоточечные ремни безопасности Sabelt и даже наклейка проверки FIA в кабине.