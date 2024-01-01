Шины Pirelli могут запретить в США

Как пишет avtomir.ua, издание Bloomberg ознакомилось с письмом Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в котором сказано, что производителям “умных” шин придется получать специальное разрешение на продажу, поскольку считается, что они могут собирать информацию и передавать их “злонамеренным субъектам”. Под угрозой оказалась компания Pirelli, поскольку она имеет китайского инвестора.

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Белый дом еще в январе объявил об ограничениях для китайских и российских электронных систем в автомобилях для рынка США. Если шины Pirelli окажутся под запретом, это будет первым примером применения нового закона. Представитель Pirelli отказался от комментариев. Технология CyberTyre является совокупностью аппаратных и программных средств, которые способствуют работе автопилота, систем автоматического и экстренного торможения.

Итальянская компания является поставщиком шин для премиальных и люксовых брендов вроде Bentley и Ferrari, а крупнейшим акционером компании (37%) является китайский химический гигант Sinochem Holdings. Около четверти продаж Pirelli обеспечивают США, поэтому компания хочет отстраниться от китайских инвесторов. Соответственно, между акционерами назревает конфликт.

Гендиректор Pirelli Андреа Казалучи заявил итальянским журналистам, что компания оказалась в сложной ситуации после того, как Sinochem не согласилась дистанцироваться от процессов принятия решений. Топ-менеджер пожаловался, что если сторонам не удастся найти компромисс, то дальнейший рост и развитие технологий могут оказаться под угрозой.