Новые кибершины Pirelli смогут общаться с автомобилем

Современные машины знают много, но не все. Когда речь заходит о шинах, компьютер автомобиля знает очень мало о том, что прикреплено к колесным дискам.

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“Мозг” автомобиля знает, что там есть шины, и он знает давление в шинах, но все остальное является лишь обоснованным предположением. Новые шины Cyber Tires от Pirelli используют подключенные через Bluetooth датчики для прямой связи с автомобилем, предлагая некоторые захватывающие возможности.

Представленные на Pagani Utopia, эти Pirelli могут фактически общаться с системой контроля тяги автомобиля, контроля стабильности и ABS. По сути, Utopia знает, какая именно шина установлена, и может настроить все электронные системы в соответствии с конкретной программой, разработанной для этой шины.

Пьеро Мизани, главный технический директор Pirelli, поделился некоторыми техническими подробностями. При торможении ABS шины Utopia Trofeo RS обеспечивают наилучшее сцепление с приблизительно 5-процентным скольжением колес, но зимние шины Sottozero автомобиля требуют намного большего скольжения – от 10 до 14 процентов. Обычно систему ABS автомобиля нужно настроить таким образом, чтобы она работала с любым количеством различных шин, но это приносит в жертву конечную эффективность конкретной шины.

"Если вы можете распознать, шина летняя, или зимняя, вы можете сказать системе ABS: "Используйте эту карту, используйте эти характеристики"", - сказал Мисани. То же самое касается систем контроля тяги и устойчивости.

"Мы давно хотели получить это для наших автомобилей", - сказал Кристофер Пагани, сын основателя компании и директор по маркетингу. "Мы твердо верим, что есть способ улучшить поведение автомобиля на дороге, когда вы движетесь на разных скоростях, дождь, зима и т.д.".

С помощью Cyber Tires транспортное средство также может оценивать возраст и степень износа шин. Это можно использовать просто для того, чтобы на приборной панели появилось сообщение о том, что владельцу пора сменить шины, или в будущем, чтобы настроить электронные системы помощи водителю.

Все это интересно само по себе, обещая большие улучшения для будущей динамики автомобиля, но это лишь поверхность возможностей. Во-первых, эти шины помогают Pirelli создавать лучшие продукты в будущем, поскольку датчики шин могут собирать много данных на этапе разработки автомобиля.

Вы можете собирать данные о шине с помощью динамометра, но, как объяснил Мизани, динамометрические колеса тяжелые, поэтому пока это только теория. "Датчик внутри шины ничего не меняет, мы измеряем реальные условия", - сказал он.

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Таким образом, можно получить лучшие данные, которые можно использовать в процессе разработки, создавая эффективный цикл. Pirelli также может собирать данные о шинах, которые используются в транспортных средствах клиентов, что дает компании лучшее представление о стиле вождения, реальный пробег и многое другое. Все это помогает в будущей разработке шин.