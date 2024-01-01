Нові кібершини Pirelli зможуть спілкуватися з автомобілем

Сучасні машини знають багато, але не все. Коли мова заходить про шини, комп’ютер автомобіля знає дуже мало про те, що прикріплено до колісних дисків.

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“Мозок” автомобіля знає, що там є шини, і він знає тиск у шинах, але все інше є лише обґрунтованим припущенням. Нові шини Cyber Tires від Pirelli використовують підключені через Bluetooth датчики для прямого зв’язку з автомобілем, пропонуючи деякі захоплюючі можливості.

Представлені на Pagani Utopia, ці Pirelli можуть фактично спілкуватися з системою контролю тяги автомобіля, контролю стабільності та ABS. По суті, Utopia знає, яка саме шина встановлена, і може налаштувати всі електронні системи відповідно до конкретної програми, розробленої для цієї шини.

П’єро Мізані, головний технічний директор Pirelli, поділився деякими технічними подробицями. При гальмуванні ABS шини Utopia Trofeo RS забезпечують найкраще зчеплення з приблизно 5-відсотковим ковзанням коліс, але зимові шини Sottozero автомобіля потребують набагато більшого ковзання – від 10 до 14 відсотків. Зазвичай систему ABS автомобіля потрібно настроїти таким чином, щоб вона працювала з будь-якою кількістю різних шин, але це приносить в жертву кінцеву ефективність конкретної шини.

«Якщо ви можете розпізнати, чи шина літня, чи зимова, ви можете сказати системі ABS: «Використовуйте цю карту, використовуйте ці характеристики»», — сказав Місані. Те саме стосується систем контролю тяги та стійкості.

«Ми давно хотіли отримати це для наших автомобілів», — сказав Крістофер Пагані, син засновника компанії та директор з маркетингу. «Ми твердо віримо, що є спосіб покращити поведінку автомобіля на дорозі, коли ви рухаєтеся на різних швидкостях, дощ, зима тощо».

За допомогою Cyber Tires транспортний засіб також може оцінювати вік і ступінь зносу шин. Це можна використовувати просто для того, щоб на приладовій панелі з’явилося повідомлення про те, що власнику пора змінити шини, або в майбутньому, щоб налаштувати електронні системи допомоги водієві.

Все це цікаво саме по собі, обіцяючи великі покращення для майбутньої динаміки автомобіля, але це лише поверхня можливостей. По-перше, ці шини допомагають Pirelli створювати кращі продукти в майбутньому, оскільки датчики шин можуть збирати багато даних на етапі розробки автомобіля.

Ви можете збирати дані про шину за допомогою динамометра, але, як пояснив Мізані, динамометричні колеса важкі, тому поки що це лише теорія. «Датчик всередині шини нічого не змінює, ми вимірюємо реальні умови», — сказав він.

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Таким чином, можна отримати кращі дані, які можна використати в процесі розробки, створюючи ефективний цикл. Pirelli також може збирати дані про шини, які використовуються в транспортних засобах клієнтів, що дає компанії краще уявлення про стиль водіння, реальний пробіг і багато іншого. Усе це допомагає у майбутній розробці шин.