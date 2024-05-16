Goodyear звинувачують у смертях багатьох водіїв через неякісні шини

Про це заявив прокурор французького міста Безансон Етьєн Манто під час пресконференції з приводу обшуків у Goodyear, повідомив французький часопис Le Monde. Тільки за останні 2,5 місяця було опубліковано сім матеріалів розслідування щодо шинного гіганта.

Для роботи в цьому процесі було мобілізовано десятки слідчих із трьох країн. Їм довелося вилучити велику кількість документів у трьох різних місцях одночасно.

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Судове розслідування відкрито за статтею "навмисне вбивство". Суддя взяв за основу три смертельні аварії, що сталися в Ду і на Соммі в липні 2014 року та в Івеліні у квітні 2016 року. Четверо людей загинули в зіткненнях, викликаних розривом лівого переднього колеса великовантажних транспортних засобів, через що водій втрачає контроль. Є й інші долучені до справи документи аварій через жахливі шини, що спричинили троє смертей.

Американського гіганта звинувачують у тому, що він знав про дефект своїх шин, однак не провів кампанію відкликання, погодившись лише на програму обміну.

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Довести справу до логічного звинувачення завжди важко, оскільки виробник здебільшого посилався на та зовнішні фактори, мовляв, "раптовий прокол". В нинішніх випадках слідчі мають докази постачань перевізникам саме поганої якості шин.

Тривалий час виробник тихцем виплачував компенсації родичам жертв ДТП, вимагаючи від них мовчання. Але вдова водія вантажівки, який загинув у 2014 році в аварії через несправну шину, Софі Роллет схиляється до думки про судову відповідальність транснаціональної компанії. Вона вважає що через луснуті та розірвані шини Goodyear є "набагато більше жертв".

Наприклад, наприкінці 2022 року 28-річна вдова Келсі Платт звинуватила Goodyear та кур’єрську компанію FedEx у смерті свого чоловіка Гамільтона. Той не був водієм вантажівки, їхав на Chevrolet Tahoe. Однак сталося зіткнення: у вантажівки FedEx на трасі в Алабамі вибухнула шина і та підім’яла Chevrolet, спричинивши пожежу. 32-річний Гамільтон, батько двох дітей, згорів живцем.

Келсі Платт, яка стала вдовою з двома дітьми на утриманні, подала позов проти Goodyear та FedEx, стверджуючи, що компанія використовувала несправні шини, що призвело до аварії, яка забрала життя її чоловіка.

Була щаслива родина, але неякісні шини перекреслили все, зробивши жінку вдовою, а дітей сиротами. Фото: Келсі Платт/Facebook та WPMI NBC

За іншими випадками Федеральне велике журі в Лос-Анджелесі на початку 2023 року розпочало кримінальне розслідування щодо шин Goodyear, які уряд вважає причиною аварій, у яких загинули вісім людей і десятки отримали поранення.

Початок розслідуванню шин покладено ще у 2017 році Національним управлінням безпеки дорожнього руху. Вже тоді знайшлися докази, що компанія Goodyear знала про шини G159 RV, які можуть вийти з ладу та спричинити серйозні аварії, але вона не згадувала про них протягом 20 років…