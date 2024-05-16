Goodyear обвиняют в смертях многих водителей из-за некачественных шин

Об этом заявил прокурор французского города Безансон Этьен Манто во время пресс-конференции по поводу обысков в Goodyear, сообщил французский журнал Le Monde. Только за последние 2,5 месяца было опубликовано семь материалов расследования в отношении шинного гиганта.

Для работы в этом процессе были мобилизованы десятки следователей из трех стран. Им пришлось изъять большое количество документов в трех разных местах одновременно.

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Судебное расследование открыто по статье "умышленное убийство". Судья взял за основу три смертельные аварии, произошедшие в Ду и на Сомме в июле 2014 года и в Ивелине в апреле 2016 года. Четыре человека погибли в столкновениях, вызванных разрывом левого переднего колеса большегрузных транспортных средств, из-за чего водитель теряет контроль. Есть и другие приобщенные к делу документы аварий из-за ужасных шин, повлекших три смерти.

Американского гиганта обвиняют в том, что он знал о дефекте своих шин, однако не провел кампанию отзыва, согласившись только на программу обмена.

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Довести дело до логического обвинения всегда трудно, поскольку производитель в основном ссылался на внешние факторы, мол, "внезапный прокол". В нынешних случаях следователи имеют доказательства поставок перевозчикам именно плохого качества шин.

Долгое время производитель потихоньку выплачивал компенсации родственникам жертв ДТП, требуя от них молчания. Но вдова водителя грузовика, погибшего в 2014 году в аварии из-за неисправной шины, Софи Роллет склоняется к мысли о судебной ответственности транснациональной компании. Она считает, что из-за лопнувших и разорванных шин Goodyear есть "намного больше жертв". И по всему миру.

Например, в конце 2022 года 28-летняя вдова Келси Платт обвинила Goodyear и курьерскую компанию FedEx в смерти своего мужа Гамильтона. Тот не был водителем грузовика, ехал на Chevrolet Tahoe. Однако произошло столкновение: у грузовика FedEx на трассе в Алабаме, США, взорвалась шина и та подмяла Chevrolet, вызвав пожар. 32-летний Гамильтон, отец двоих детей, сгорел заживо.

Келси Платт, которая стала вдовой с двумя детьми на содержании, подала иск против Goodyear и FedEx, утверждая, что компания использовала неисправные шины. Это привело к аварии, которая унесла жизнь ее мужа.

Была счастливая семья, но некачественные шины перечеркнули все, сделав женщину вдовой, а детей сиротами. Фото: Келси Платт/Facebook и WPMI NBC

По другим случаям Федеральное большое жюри в Лос-Анджелесе, США, в начале 2023 года начало уголовное расследование в отношении шин Goodyear. Их правительство считает причиной аварий, в которых погибли восемь человек и десятки получили ранения.

Начало расследованию шин положено еще в 2017 году Национальным управлением безопасности дорожного движения. Уже тогда нашлись доказательства, что компания Goodyear знала о шинах G159 RV, которые могут выйти из строя и вызвать серьезные аварии, но она не упоминала о них в течение 20 лет.