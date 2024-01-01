Шини Pirelli можуть заборонити у США

Як пише avtomir.ua, видання Bloomberg ознайомилося з листом Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, в якому сказано, що виробникам “розумних” шин доведеться отримувати спеціальний дозвіл на продаж, оскільки вважається, що вони можуть збирати інформацію та передавати їх “зловмисним суб’єктам”. Під загрозою опинилася компанія Pirelli, оскільки вона має китайського інвестора.

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Білий дім ще у січні оголосив про обмеження для китайських та російських електронних систем в автомобілях для ринку США. Якщо шини Pirelli опиняться під забороною, це буде першим прикладом застосування нового закону. Представник Pirelli відмовився від коментарів. Технологія CyberTyre є сукупністю апаратних та програмних засобів, які сприяють роботі автопілота, систем автоматичного та екстреного гальмування.

Італійська компанія є постачальником шин для преміальних та люксових брендів на кшталт Bentley та Ferrari, а найбільшим акціонером компанії (37%) є китайський хімічний гігант Sinochem Holdings. Близько чверті продажів Pirelli забезпечують США, тому компанія хоче відсторонитися від китайських інвесторів. Відповідно, між акціонерами назріває конфлікт.

Гендиректор Pirelli Андреа Казалучі заявив італійським журналістам, що компанія опинилася у складній ситуації після того, як Sinochem не погодилася дистанціюватися від процесів ухвалення рішень. Топменеджер поскаржився, що якщо сторонам не вдасться знайти компроміс, то подальше зростання та розвиток технологій можуть опинитися під загрозою.