Формула 1: Mercedes-AMG здобувають подвійний подіум на Гран-прі Канади

Джордж Рассел впевнено очолив пелетон після кваліфікації. Загалом десятий етап чемпіонату став для британця дуже успішним. Оскільки він зміг впевнено зберегти перевагу над суперниками й виграти гонку з найшвидшим колом.

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Другу позицію зберіг Макс Ферстаппен (Red Bull), а його напарник – Андреа Кімі Антонеллі виграв боротьбу з Оскаром Піастрі за третє місце й здобув перший подіум в кар’єрі. Варто зазначити, що боліди McLaren на автодромі імені Жиля Вільнева мали поганий темп, тому Ландо Норріс й Оскар Піастрі не претендували на перемогу в Гран-прі.

Однак, через те, що обидва пілоти були на різних стратегіях, наприкінці гонки між ними розпочалась боротьба за 4 позицію. В результаті між Ландо й Оскаром стався контакт й Норріс зійшов з дистанції. Піастрі фінішував 4-м та додав собі ще 12 очок переваги над напарником.

Також слід зазначити, що другий Гран-прі поспіль очки здобувають Фернандо Алонсо (Aston Martin) та Ніко Хюлькенберг. У Кубку Конструкторів перевага все ще за командою McLaren – 374 очки проти 199 у Mercedes-AMG й 183 у Ferrari. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Австрії вже 29 червня.