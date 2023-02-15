Пользователь интернета и житель Днепра Alexandr Kolbasin в семейном альбоме нашел подборку любительских фото, сделанных когда-то на Фестивальной набережной. На них автомобили, марку которых идентифицировать никому не удалось. Собственно, ничего удивительного – все эти машины созданы в одном экземпляре.

Летом 1986 года тогдашний Днепропетровск посетил пробег самодельных автомобилей, которые ежегодно устраивали энтузиасты движения “СамАвто”.

Среди нескольких десятков автомобилей были машины как известные в ту пору, так и, как сказали бы мы теперь, "не распиаренные". Традиционно большое количество из них было создано украинскими конструкторами – традиции "СамАвто" на территории Украины были крепки даже в начале ХХ века.

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Фото, выложенные Alexandr Kolbasin, не были подписаны, известен лишь приблизительный год съемки (1986-й или 1987-й). Но журналисты Авто 24 подняли свои архивы и идентифицировали большинство уникальных самодельных машин.

Это автомобиль "Ласточка" из соседнего с Днепром Новомосковска. В пробеге он участвовал в своей предпоследней версии. Да-да, у самоделок тоже бывают рестайлинги, даже если они существуют в единственном экземпляре. Трудно поверить, но всю свою жизнь машина имела (и, кстати, имеет) двигатель заднего расположения. При том, что сначала это был мелитопольский "воздушник" V4 от "Запорожца", а затем – классический для "СамАвто" вазовской рядный двигатель.

Автодача "Спартак" автомеханика Спартака Григоряна местами похожа на РАФ, но конструкция совсем другая. Прочная рама из квадратных труб, сваренный из металла 0,8 мм кузов, двигатель от ГАЗ-24 и трансмиссия с редуктором от "Чайки". Очень важно, что в салоне можно стоять во весь рост. Диваны трансформируются в спальные места (три отдельных или один "аэродром"), на месте кухня, мойка, насос для душа, шкафы.

Массивное купе "Олимпия" Е. Чаплинского сегодня назвали бы ходовым концептом. Потому что на нем конструктор отрабатывал несколько необычных новаций. Во-первых, у него была мягкая резиновая передняя часть (на фото черная), под которой скрывалась мощная рама, установленная на четырех амортизаторах. Они поглощали энергию удара при фронтальных столкновениях.

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Эффективность такой схемы автор проекта демонстрировал в каждом городе, где останавливался автопробег: он с ходу бился передком о бампер другой машины (обычно это был представленный выше "Спартак"). Потом понемногу сдавал назад – и публика видела обе машины невредимыми.

А во-вторых, в "Олимпии" была запатентованная дверь, которую можно было открывать вперед, назад или напрочь снять и отставить в сторону. Водитель всего лишь должен был потянуть за ту или иную ручку при открывании.

Микровен с понятным названием "Семейный". Пятиместный салон трансформируется, внутри – складной стол и спальные места на всю семью. Длинный нос объясняется техническими условиями. Заднеприводная машина сначала имела мотор "Запорожца", затем в нее установили более мощный "вазовский" двигатель с водяным радиатором. Но сзади места радиатору не нашлось, и теплообменник вынесли вперед. На момент съемки машине шел двенадцатый год, а вообще известно, что она верой и правдой служила семье Виктора Зеленцова как минимум пятнадцать лет. И при том все время – в дальних путешествиях.

Купе донецкого автомобилиста Виктора Филоненко "Гюрза". Стеклопластиковый кузов, гильотинная дверь на пневматике с управлением с брелка, пластиковые обтекатели фар и революционный в то время цвет сине-серый "металлик". Впечатляющая деталь: краска на самом деле не краска, а маникюрный лак. Другого пути обрести интересный оттенок Виктор, кстати, маляр по профессии, не нашел. Сколько сот (тысяч?) бутылочек ушло на кузов, автор проекта не сообщает, но признает, что это было недешево.

Купе "Лыбидь" с местами интересным, местами неоднозначным дизайном. На крыше двухместного салона – огромный люк. В основе машины – агрегаты "Жигулей", и, вероятно, элементы силовой структуры также "вазовские". К сожалению, другой информации об этой машине нет.

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Машина с названием "Турист". О ней известно совсем мало, но почти наверняка она из Украины. В основе кузова – стальной каркас, облицовка – из фанерных панелей. Двигатель от Skoda 1000. Одним словом, такой себе бюджетник среди самоделок, который, однако, создает вполне положительное впечатление.

Неизвестный автомобиль. Но, судя по номерным знакам, выданным незадолго до пробега, его владелец – житель Черкасской области. Соответственно, он же был и конструктором, потому что формально зарегистрировать самоделку тогда мог только тот, кто ее построил своими руками. Двухверные кузова были распространены среди аматоров автомобилестроения, поскольку двери и их проемы всегда были проблемой и для конструкторов, и для технологов.

Еще одна самодельная машина с кузовом купе, а учитывая большие размеры, скорее даже GT. Представлена как “Турист-2”, имеет стеклопластиковый кузов, стандартный жигулевский мотор и в качестве изюминки электрические стеклоподъемники передних окон.

Итак, с автомобилями мы более-менее разобрались, а вот по поводу бодрого малыша на всех фото – похоже, это и есть сам Alexandr Kolbasin. Поблагодарим жителя г. Днепра за тот давний визит на выставку и за сохраненные фото – частичку нашей автомобильной истории.

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