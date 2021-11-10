Опыт из Дакара автопроизводитель использует для разработки линейки дорожных грузовиков, запуск которых запланирован на 2022 год.

Gaussin H2 Racing Truck в компании называют “самым мощным 100-процентно водородным электрическим гоночным грузовиком из когда-либо созданных”. Проверить это утверждение у компании будет возможность в ходе трофи-рейда Дакар, который стартует в 2022 году.

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“Новые технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии, доступные и зрелые, и они должны помочь ускорить энергетический переход”, – сказал Кристоф Гаусен, генеральный директор Gaussin. “Для Gaussin Group и ее партнеров этот проект, который стал реальностью, является технологическим достижением и плодом многолетней работы и опыта в сфере мобильности без выбросов”.

Фото: водородный грузовик Gaussin H2 Racing Truck для трофи-рейда / Gaussin

H2 Racing Truck основан на “сверхлегком модульном шасси” собственной разработки Gaussin. Грузовик для гонки оснащен двумя двигателями, каждый из которых продуцирует 402 л.с. мощности. Его батарея такого же размера как аккумулятор Volkswagen ID.4 на 82 кВт*ч. В сочетании с водородными топливными элементами, вмещающими 80 кг горючего, энергоресурса должно хватать для пробега около 250 километров между 20-минутными остановками для подзарядки. При этом средняя скорость грузовика составит около 140 км/ч.

Дизайн H2 Racing Truck, как и будущих серийных моделей Gaussin, создан мастерами Pininfarina. Грузовики, которые не предназначены для гонки, будут предлагаться в двух комплектациях. “Дальнобойный” грузовик будет с запасом хода до 800 км, а восстановить энергоресурс батарей и топливных элементов сможет менее чем за 20 минут. Модель с меньшим радиусом действия, которая питается только от батарей, сможет проехать 400 км на одном заряде. При этом ее аккумулятор можно будет заменить всего за три минуты.