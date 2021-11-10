Досвід з Дакару автовиробник використає для розробки лінійки дорожніх вантажівок, запуск яких запланований на 2022 рік.

Gaussin H2 Racing Truck у компанії називають “найпотужнішою 100-відсотково водневою електричною гоночною вантажівкою з будь-коли створених”. Перевірити це твердження компанія матиме можливість у ході трофі-рейду Дакар, який стартує у 2022 році.

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“Нові технології, засновані на відновлюваних джерелах енергії, є доступними та зрілими, і вони повинні допомогти прискорити енергетичний перехід”, – сказав Крістоф Гаусен, генеральний директор Gaussin. “Для Gaussin Group та її партнерів цей проєкт, який тепер став реальністю, є технологічним досягненням і плодом багаторічної роботи та досвіду у сфері мобільності без викидів”.

Фото: воднева вантажівка Gaussin H2 Racing Truck для трофі-рейду / Gaussin

H2 Racing Truck заснований на “надлегкому модульному шасі” власної розробки Gaussin. Вантажівка для перегонів оснащена двома двигунами, кожен з яких продукує 402 к.с. потужності. Його батарея такого ж розміру, як акумулятор Volkswagen ID.4, на 82 кВт*год. У поєднанні з водневими паливними елементами, які вміщують 80 кг пального, енергоресурсу має вистачати для пробігу близько 250 кілометрів між 20-хвилинними зупинками для підзаряджання. При цьому середня швидкість вантажівки становитиме близько 140 км/год.

Дизайн H2 Racing Truck, як і майбутніх серійних моделей Gaussin, створений майстрами Pininfarina. Вантажівки, які не призначені для перегонів, будуть пропонуватися у двох комплектаціях. “Далекобійна” вантажівка матиме запас ходу до 800 км, а відновити енергоресурс батарей та паливних елементів зможе менш як за 20 хвилин. Модель з меншим радіусом дії, яка живиться лише від батарей, зможе проїхати 400 км на одному заряді. При цьому її акумулятор можна буде замінити всього за три хвилини.