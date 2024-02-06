Конвой гуманитарных автомобилей французской ассоциации Narbonne - Ukraine прибыл из Средиземноморья от громады Нарбонны.

Шесть машин адресно доставлены для коммунальных предприятий и местным подразделениям ТрО. Автомобили разных марок – Renault, Citroen, Peugeot, Volkswagen и др.

Транспорт не новый, но в добротном техническом состоянии, пришел самоходом, считай, от Лионского залива до самого Николаева. Вчера, 5 февраля, техника официально передана городу.

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Как отметили в мэрии, машины будут закреплены за коммунальными предприятиями "Николаевэлектротранс", "ЭЛУ автодорог" и "Николаевпастранс". Силам территориальной обороны также перепадет.

Это не первый конвой упомянутой ассоциации в город корабелов. Меньше месяца назад из Нарбонны пришла фура, полностью заполнена гуманитарной помощью для больниц, детей, граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях и внутренне перемещенных лиц.

Всего за время войны "Нарбонна-Украина" отправила Николаеву 13 фур с гуманитарной помощью и медицинским оборудованием. Также от 45-тысячной громады этого небольшого приморского городка пришло 17 единиц техники, среди них – автомобили скорой помощи, автобус, пожарно-спасательный автомобиль, транспорт для коммунальных служб и тому подобное.