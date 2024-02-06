Конвой гуманітарних автомобілів французької асоціації Narbonne – Ukraine прибув з Середземномор’я від громади Нарбонни.

Шість машин адресно доставлені для комунальних підприємств і місцевим підрозділам ТрО. Автомобілі різних марок – Renault, Citroen, Peugeot, Volkswagen та ін.

Транспорт не новий, але в добротному технічному стані, прийшов самоходом, вважай, від Ліонської затоки до самого Миколаєва. Учора, 5 лютого, техніка офіційно передана місту.

Читайте також Французи створили ідеальне авто для кур'єрських служб доставки

Як зазначили у мерії, машини будуть закріплені за комунальними підприємствами «Миколаївелектротранс», «ЕЛУ автодоріг» та «Миколаївпастранс». Силам територіальної оборони також перепаде.

Це не перший конвой згаданої асоціації до міста корабелів. Менше ніж місяць тому з Нарбонни прийшла фура, вщент заповнена гуманітарною допомогою для лікарень, дітей, громадян, які опинились у складних життєвих умовах та внутрішньо переміщених осіб.

Загалом за час війни "Нарбонна-Україна" відправила Миколаєву 13 фур з гуманітарною допомогою та медичним обладнанням. Також від 45-тисячної громади цього невеличкого приморського містечка прийшло 17 одиниць техніки, серед них – автомобілі швидкої допомоги, автобус, пожежно-рятувальний автомобіль, транспорт для комунальних служб тощо.