Техника, переданная для ВСУ союзниками, используется при подготовке морских пехотинцев.

Бойцы морской пехоты ВСУ овладевают французскими колесными бронемашинами AMX-10RC и американскими Oshkosh M-ATV класса MRAP. Их используют на учениях, отрабатывая тактику применения в боевых условиях.

Эти навыки необходимы для эффективного применения бронетехники против российских оккупантов на фронте, сообщает пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

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Военные отметили, что проведение постоянных тренировок и доведение навыков до автоматизма обеспечивает готовность подразделений к любым задачам в боевых условиях.

О том, что французские бронемашины AMX-10RC поступили на вооружение морской пехоты ВСУ, стало известно недавно. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Бронемашина AMX-10RC морской пехоты ВСУ, апрель 2023

Бронетехника необходима для противостояния российскому полномасштабному вторжению и освобождению временно оккупированных украинских территорий. Франция приняла решение передать Украине AMX-10RC в начале января этого года. Украинские экипажи уже прошли программу обучения по использованию этих машин.

Французская боевая бронированная машина AMX-10RC благодаря колесной базе обладает высокой мобильностью. Ее колесная формула – 6×6. Машина оснащена системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и уклоном. Машину можно использовать для разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты на поле боя.