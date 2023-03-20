Видео с передвижением этой бронетехники было обнародовано в социальных сетях.

В Telegram-канале NMFTE сообщили, что большую колонну с разной западной бронетехникой заметили на территории Украины. В кадр попали около 40 единиц военной автотехники. Место передвижения техники неизвестно.



Бронемашины Oshkosh M-ATV в Украине. Март 2023. Кадр по видео в Telegram-канале NMFTE

"Огромная колонна западных бронемашин в сопровождении украинского УАЗ-469", - говорится в сообщении. Кроме "Ошкошей", в колонне замечены английские тяжелые бронемашины Husky TSV, Wolfhound, американские HMMWV M1152 и Oshkos, которые в американской армии заменяют "Хамви".

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Официальных сообщений от США о возможной передаче этого типа защищенных транспортных средств украинским военным не было.

Oshkosh M-ATV – это бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 класса MRAP, который сейчас находится на вооружении армии США и ряда других стран.

Экипаж машины обычно состоит из пяти человек. Один из них – оператор оружия, размещаемый на крыше бронемашины. Это может быть пулеметная поворотная турель, на ней устанавливают пулемет 7,62 мм, гранатомет 40 мм или крупнокалиберный пулемет 12,7 мм Browning M2. В других случаях бронемашина оснащается дистанционно управляемым боевым модулем.

M-ATV имеет V-образную форму дна, а в салоне установлены специальные сиденья, конструкция которых обеспечивает амортизацию и защищает экипаж от ударной взрывной волны. Бронемашина Oshkosh развивает скорость до 105 км/ч на автотрассе.

Напомним, что тяжелые тягачи Oshkosh предназначены для перевозки танковой техники.