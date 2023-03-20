Відео з пересуванням цієї бронетехніки оприлюднили у соціальних мережах.

У Telegram-каналі NMFTE повідомили, що велику колону з різною західною бронетехнікою помітили на території України. У кадр потрапило близько 40 одиниць військової автотехніки. Місце пересування техніки невідоме.



Бронемашини Oshkosh M-ATV в Україні. Березень 2023. Кадр з відео у Telegram-каналі NMFTE

“Величезна колона західних бронемашин в супроводі українського УАЗ-469”, – йдеться у повідомленні. Окрім “Ошкошів”, в колоні помічені англійські важкі бронемашини Husky TSV, Wolfhound, американські HMMWV M1152 та Oshkos, які в американській армії замінюють “Хамві”.

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Офіційних повідомлень від США про можливу передачу цього типу захищених транспортних засобів українським військовим не було.

Oshkosh M-ATV — це броньований автомобіль із колісною формулою 4×4 класу MRAP, який зараз перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн.

Екіпаж машини зазвичай складається з п’яти людей. Один із них – оператор зброї, який розміщується на даху бронемашини. Це може бути кулеметна поворотна турель, на ній встановлюють кулемет 7,62-мм, гранатомет 40-мм або великокаліберний кулемет 12,7-мм Browning M2. В інших випадках бронемашина оснащується дистанційно керованим бойовим модулем.

M-ATV має V-подібну форму дна, а в її салоні встановлені спеціальні сидіння, конструкція яких забезпечує амортизацію та захищає екіпаж від ударної вибухової хвилі. Бронемашина Oshkosh розвиває швидкість до 105 км/год на автотрасі.

Нагадаємо, що важкі тягачі Oshkosh призначені для перевезення танкової техніки.