Техніка, яку передали для ЗСУ союзники, використовується під час підготовки морських піхотинців.

Бійці морської піхоти ЗСУ опановують французькі колісні бронемашини AMX-10RC та американські Oshkosh M-ATV класу MRAP. Їх використовують на навчаннях, відпрацьовуючи тактику застосування в бойових умовах.

Ці навички необхідні для ефективного застосування бронетехніки проти російських окупантів на фронті, повідомляє пресслужба 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

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Військові зазначили, що проведення постійних тренувань і відточення навиків до автоматизму забезпечує готовність підрозділів до будь-яких завдань в бойових умовах.

Про те, що французькі бронемашини AMX-10RC надійшли на озброєння морської піхоти ЗСУ стало відомо нещодавно. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



Бронемашина AMX-10RC морської піхоти ЗСУ, квітень 2023

Бронетехніка необхідна для протистояння російському повномасштабному вторгненню і для звільнення тимчасово окупованих українських територій. Франція ухвалила рішення передати Україні AMX-10RC на початку січня цього року. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання з використання цих машин.

Французька бойова броньована машина AMX-10RC завдяки колісній базі має високу мобільність. Її колісна формула – 6×6. Машина оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Машину можна використовувати для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти на полі бою.