С сегодняшнего дня ВСУ имеет на вооружении шесть систем реактивных систем залпового огня М270 LRU: к ранее поставленным Францией четырем комплексам добавилось еще два.

Как сообщает Министерство обороны Франции на своем официальном сайте, поставки ведутся в рамках недавно созданной для усиления военной поддержки Киева коалиции "Артиллерия для Украины". Ее возглавил генерал Жан-Мишель Гийото.

По свидетельству экспертов ОО "Украинский милитарный центр", оба комплекса оснащены модернизированной системой управления огнем EFCS, новой навигационной системой (с использованием GPS) и новой системой связи.

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LRU (Lance-roquettes unitaire, то есть унитарная ракетная установка) берет свою родословную от американской M270 MLRS. Французский вариант практически повторяет его с теми же тактико-техническими характеристиками.

Эксперты "Милитарного" отмечают, что РСЗО LRU может использовать реактивные высокоточные снаряды семейства GMLRS и подобно американской версии имеет "непревзойденную точность и дальность стрельбы до 80 километров".

Это уже на деле доказали четыре комплекса LRU, которые Вооруженные Силы Украины получили осенью 2022 года. Первые фотографии этой системы в армии появились в декабре 2022 года (см. внизу).

На огневой позиции реактивная система залпового огня М270 LRU. Фото: АрмияInform.