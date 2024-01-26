Відсьогодні ЗСУ має на озброєнні шість систем реактивних систем залпового вогню М270 LRU: до раніше поставлених Францією чотирьох комплексів додалось ще два.

Як повідомляє Міністерство оборони Франції на своєму офіційному сайті, постачання ведеться в рамках недавно створеної для посилення військової підтримки Києва коаліції "Артилерія для України". Її очолив генерал Жан-Мішель Гійото.

За свідченням експертів ГО "Український мілітарний центр", обидва комплекси оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою зв’язку.

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LRU (Lance-roquettes unitaire, тобто унітарна ракетна установка) бере свій родовід від американської M270 MLRS. Французький варіант практично повторює його з тими ж тактико-технічними характеристиками.

Експерти "Мілітарного" зазначають, що РСЗВ LRU може використовувати реактивні високоточні снаряди сімейства GMLRS і подібно до американській версії має "неперевершену точність та дальність стрільби до 80 кілометрів".

Це вже на ділі довели чотири комплекси LRU, які Збройні Сили України отримали восени 2022 року. Перші світлини цієї системи у війську з’явились в грудні 2022 року (див. внизу).

На вогневій позиції реактивна система залпового вогню М270 LRU. Фото: АрміяInform.