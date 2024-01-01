Французский бизнес в Украине усилил армейских разведчиков автомобилями

Разведчики получили грузовой автомобиль Daewoo Novus, пикапы Mitsubishi L200, квадроциклы, квадрокоптеры Mavic 3Т. Кроме этого, за средства предприятий Группы закуплено и передано 155-мм артиллерийские снаряды, 122-мм реактивные снаряды и 120 мм минометы М-75.

Как говорится в сообщении ГУР МО Украины, в рамках меморандума о сотрудничестве коллективы ООО "Эгзагон" и ООО "Брокард-Украина" уже не впервые помогают разведчикам.

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"Передана техника и оружие уже в ближайшее время будет распределена между подразделениями Военной разведки Украины, которые выполняют задачи на линии фронта", – сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин, подчеркивая важную роль ответственного бизнеса в поддержке Сил безопасности и обороны.

Для подшефных подразделений ГУР помощь Brocard не первая и не последняя. Фото: ГУР

Директор ООО "Эгзагон" Оксана Гут, которая представляет интересы владельца группы компаний, гражданина Франции Филиппа Бенасена, отметила, что за время полномасштабного российского вторжения сумма помощи в поддержку Сил безопасности и обороны Украины составила более 215 миллионов гривен.

"Вклад нашей группы в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью армии. Мы системно работаем на экономику страны. В 2024 году сумма уплаченных налогов нашими компаниями составит 800 миллионов гривен. Штат сотрудников, сохранен во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную заработную плату", – заявила Оксана Гут.

Также она анонсировала объем запланированной до конца 2024 года помощи Военной разведке Украины и передала символический сертификат на 100 млн грн.