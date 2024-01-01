Французький бізнес в Україні підсилив армійських розвідників автомобілями

Розвідники отримали вантажний автомобіль Daewoo Novus, пікапи Mitsubishi L200, квадроцикли, квадрокоптери Mavic 3Т. Окрім цього, за кошти підприємств Групи закуплено й передано 155-мм артилерійські снаряди, 122-мм реактивні снаряди та 120 мм міномети М-75.

Як йдеться в повідомленні ГУР МО України, у межах меморандуму про співпрацю колективи ТОВ "Егзагон " і ТОВ "Брокард-Україна " вже не вперше допомагають розвідникам.

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"Передана техніка та зброя вже найближчим часом буде розподілена між підрозділами Воєнної розвідки України, які виконують завдання на лінії фронту", – сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін, наголошуючи на важливій ролі відповідального бізнесу в підтримці Сил безпеки та оборони.

Для підшефних підрозділів ГУР допомога Brocard не перша й не остання. Фото: ГУР

Директорка ТОВ "Егзагон" Оксана Гут, яка представляє інтереси власника групи компаній, громадянина Франції Філіпа Бенасена, зазначила, що за час повномасштабного російського вторгнення сума допомоги на підтримку Сил безпеки й оборони України склала понад 215 мільйонів гривень.

"Внесок нашої групи у майбутнє України не обмежується фінансовою допомогою війську. Ми системно працюємо на економіку країни. У 2024 році сума сплачених податків нашими компаніями складе 800 мільйонів гривень. Штат співробітників, збережений під час повномасштабної війни, складає 1 500 людей, і всі вони отримують офіційну заробітну платню", – заявила Оксана Гут.

Також вона анонсувала обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України та передала символічний сертифікат на 100 млн грн.