Он построен на шасси дизельного Peugeot 3008 DKR

Электрический ралли-кар команды GCK Motorsport, основанной гонщиком Герлену Чичери, получил название GCK e-Blast 1. Вместе с ним был анонсирован еще один похожий автомобиль, но с водородной силовой установкой.

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GCK e-Blast 1 должен совершить революцию во внедорожных гонках, считают создатели внедорожника. Он нацелен на победу и станет первым шагом к еще более амбициозному проекту – ралли-кару с водородной силовой установкой, которому придется пересекать пустыни.

В основе GCK e-Blast 1 лежит шасси Peugeot 3008 DKR-победителя "Дакар" 2017 и 2018 годов. Вместо 3-литрового битурбодизеля V6 на 346 л. с. и 800 Нм, у новинки установлена полностью электрическая силовая установка с отдачей в 340 л. с. и 1001 Нм. Питается она от батареи на 150 киловатт-часов.

Команда Чичери презентует свой болид в январе 2021 года на очередном “Дакаре”, но соревноваться в нем не будет. Зато внедорожник в течение года будут испытывать в других трофи-рейдах, а уже в следующем команда выставит машину на старт.

Водородный внедорожник GCK Motorsport планирует представить в 2022 году, а подготовить к соревнованиям к началу "Дакар-2024". Заявлено, что водородный вездеход смогут приобрести частные команды.

Фото: концепт водородного трофи-кара / GCK Motorsport