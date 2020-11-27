Він збудований на шасі дизельного Peugeot 3008 DKR

Електричний раллі-кар команди GCK Motorsport, заснованої гонщиком Герленом Чічері, отримав назву GCK e-Blast 1. Разом з ним був анонсований ще один схожий автомобіль, але з водневою силовою установкою.

Також цікаво: В заносі на 212 км/год: в Україні встановлено рекорд з парного дрифту

GCK e-Blast 1 повинен здійснити революцію у позашляхових перегонах, вважають творці позашляховика. Він націлений на перемогу і стане першим кроком до ще більш амбітного проекту – раллі-кару з водневою силовою установкою, якому доведеться перетинати пустелі.

В основі GCK e-Blast 1 лежить шасі Peugeot 3008 DKR – переможця “Дакар” 2017 і 2018 років. Замість 3-літрового бітурбодизеля V6 на 346 к.с. і 800 Нм, у новинки встановлена повністю електрична силова установка з віддачею у 340 к.с. і 1001 Нм. Живиться вона від батареї на 150 кіловат-годин.

Команда Чічері презентує свій болід у січні 2021 року на черговому “Дакарі”, але змагатись у ньому не буде. Натомість позашляховик протягом року випробовуватимуть у інших трофі-рейдах, а вже у наступному команда виставить машину на старт.

Водневий позашляховик GCK Motorsport планує представити у 2022 році, а підготувати до змагань до початку “Дакар-2024”. Заявлено, що водневий всюдихід зможуть придбати приватні команди.

Фото: концепт водневого трофі-кара / GCK Motorsport