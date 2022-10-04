17 октября, на 89 Парижском Автосалоне, Renault обнародует новый шоу-кар бренда, который является современным трибьютом легендарной модели Renault 4.

Через тридцать лет после завершения производства, Renault воспользуется случаем Парижского Автосалона 2022, чтобы представить новую всемирно известную и признанную Renault 4.

Команда дизайнеров под руководством Жиля Видаля, вице-президента подразделения дизайна Renault, предоставили современную интерпретацию легендарной модели, которая оставила свой след в 1960, '70 и '80 годах. Шоу-кар также найдет отклик и среди младших генераций, празднуя 25-ю годовщину гуманитарного ралли 4L Trophy.

Напомним, ранее Renault показала современную версию Renault 5

Подробности о модели будут на пресс-конференции Renault из Лука де Мео, Генеральным директором Группы Renault и бреда Renault, 17 октября, в 9:00 (на стенде Renault, павильон 6).