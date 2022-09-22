В честь 50-річчя культової моделі Renault R5 французька компанія представила дуже сміливий шоу-кар Renault R5 TURBO 3E Drift EV.

Відвідувачі Паризького автосалону 2022 року, який відбудеться з 17 жовтня, побачать кілька цікавих прем’єр від французьких автовиробників. Першим героєм буде концепт на базі Renault 5, який показали ще задовго до автошоу.

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Шоу-кар R5 TURBO 3E Drift EV – це божевільний повністю електричний прототип, натхненний Renault 5, який був випущений 50 років тому. Назва, вочевидь, пов’язана з найвідомішими спортивними версіями моделі: Renault 5 Turbo і Turbo 2.

На перший погляд виглядає дивним використання назви Turbo (як у Porsche) для повністю електричного автомобіля з акумуляторним живленням. Але таким чином концепт-кар намагається привернути увагу молодого покоління, яке, можливо, ніколи не чуло про оригінальний Renault 5, але знайоме з іграми, в яких використовується це слово.

Автомобіль створений на трубчастому шасі, який виступає каркасом безпеки. Силовим агрегатом виступає електродвигун потужністю 375 к.с. (700 Нм).

З таким силовим агрегатом Renault може розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди (3,9 секунди в режимі Drift) і досягати максимальної швидкості 200 км/год. Відома навіть ємність акумулятора (42 кВт/год). Водночас вага невелика: 980 кг, але це без рюкзака – він важить додаткових 520 кг!