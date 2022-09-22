В честь 50-летия культовой модели Renault R5 французская компания представила очень смелый шоу-кар Renault R5 TURBO 3E Drift EV.

Посетители парижского автосалона 2022 года, который состоится с 17 октября, увидят несколько интересных премьер от французских автопроизводителей. Первым героем будет концепт на базе Renault 5, который показали еще задолго до автошоу.

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Шоу-кар R5 TURBO 3E Drift EV – это безумный полностью электрический прототип, вдохновленный Renault 5, который был выпущен 50 лет назад. Название, очевидно, связано с самыми известными спортивными версиями модели: Renault 5 Turbo и Turbo 2.

На первый взгляд выглядит странным использование названия Turbo (как у Porsche) для полностью электрического автомобиля с аккумуляторным питанием. Но таким образом концепт-кар пытается привлечь внимание молодого поколения, которое, возможно, никогда не слышало об оригинальном Renault 5, но знакомо с играми, в которых используется это слово.

Автомобиль создан на трубчатом шасси, выступающем каркасом безопасности. Силовым агрегатом выступает электродвигатель мощностью 375 л.с. (700 Нм).

С таким силовым агрегатом Renault может разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды (3,9 секунды в режиме Drift) и достичь максимальной скорости 200 км/час. Известно даже емкость аккумулятора (42 кВт/ч). В то же время вес небольшой: 980 кг, но это без рюкзака – он весит дополнительных 520 кг!