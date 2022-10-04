17 жовтня, на 89 Паризькому Автосалоні, Renault оприлюднить новий шоу-кар бренду, який є сучасним триб’ютом легендарної моделі Renault 4.

Через тридцять років після завершення виробництва, Renault скористається з нагоди Паризького Автосалону 2022, щоб представити нову всесвітньо відому та визнану Renault 4.

Команда дизайнерів під керівництвом Жіля Відаля, віцепрезидента підрозділу дизайну Renault, надали сучасної інтерпретації легендарній моделі, яка залишила свій слід у 1960, ‘70 та ’80 роках. Шоу-кар також знайде відгук і серед молодших генерацій, святкуючи 25 річницю гуманітарного ралі 4L Trophy.

Нагадаємо, раніше Renault показала сучасну версію Renault 5

Подробиці про модель будуть на прес-конференції Renault з Лука де Мео, Генеральним директором Групи Renault та бреду Renault, 17 жовтня, о 9:00 (на стенді Renault, павільйон 6).