Компания Michelin представила шипованную зимнюю шину для кроссоверов с огромным количеством шипов – от 287 до 316 в зависимости от типоразмера шины.

В зависимости от размера новой модификации зимней шины для кроссоверов Michelin X-Ice North 4 SUV установлено от 287 до 316 шипов. У легковой модели было “всего” 250-т шипов, а у шин-конкурентов - от 140 до 230-ти шипов на колесе.

Погоня за количеством происходит не ради рекорда. Ведь чем больше шипов, тем лучше сцепные свойства на самом опасном зимнем покрытии – льду!

Значительная разница в количестве шипов между новыми зимними шинами Michelin X-Ice North 4 SUV и конкурентами обусловлена тем, что инженеры Michelin использовали конструктивные особенности шипа, которые работают на спортивных шинах в ралли WRC. Это позволило создать облегченный шип с компактным корпусом. Причем не классический алюминиевый, а стальной.

Значительно меньший размер шипа со стальным корпусом как раз и позволил с помощью специальной компьютерной программы найти более 400 потенциальных мест размещения шипа в протекторе. При этом делалась ставка на получение улучшенных тормозных свойств на льду, без ущерба шумности. Чтобы сделать шину менее шумной, в новой шине разместили в среднем 300 шипов.

Специальная компьютерная программа оптимально разместила шипы в протекторе, что минимизировало шумность шины.

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Облегченный, компактный шип позволил сделать шину Michelin X-Ice North 4 SUV намного тише, чем у многих шин-конкурентов. Кроме того, по информации разработчиков шины, стальной корпус шипа изнашивается одновременно с протектором, чем значительно дольше сохраняет его фиксацию в шине.

Так как новая зимняя шина для SUV является продолжением легковой линейки модели Michelin X-Ice North 4, она имеет такой же направленный рисунок протектора. В широкопрофильных типоразмерах, начиная с ширины 255 мм, в их протекторе с каждой стороны разместили по дополнительному ряду блоков, т.е. вместо четырех получили 6 рядов блоков. Этим добились нескольких положительных моментов. Во-первых, более равномерной нагрузки в пятне контакта, что улучшило сцепные свойства на всех зимних покрытиях и обеспечило равномерный износ протектора по всей его ширине. Во-вторых, больше канавок позволили лучше отводить снежную кашу и воду из пятна контакта. В-третьих, большее количество блоков – это лучшие тяговые свойства на рыхлых поверхностях, как например снег, грунт и т.д.

Шип, с элементами конструкции шипов для авторалли WRC, оказался сверхкомпактным, что позволило увеличить их количество в шине MichelinX-Ice North 4 SUV до 300 и более

Есть у модели Michelin X-Ice North 4 SUV и другие важные конструктивные особенности. Так, на внутренней части шин нанесен специальный слой, который сохраняет ее герметичность при сверхнизких температурах. А для улучшения управляемости и устойчивости кроссоверов, а также стойкости шин к повреждениям на разбитых дорогах, в конструкции Michelin X-Ice North 4 SUV применили двойной каркас.

Новинка выпускается в 29 типоразмерах, начиная с 17-дюймовых и заканчивая очень редкими размерами с посадочным диаметром в 22 дюйма – 275/40R22 108Т и 205/40R22 110T.

Напомним, стоит ли сейчас менять зимние шины на летние.