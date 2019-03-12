Компанія Michelin представила шиповану зимову шину для кросоверів з величезною кількістю шипів – від 287 до 316 в залежності від типорозміру шини.

В залежності від розміру нової модифікації зимової шини для кросоверів Michelin X-Ice North 4 SUV встановлено від 287 до 316 шипів. У легковій моделі було "всього" 250 шипів, а у шин-конкурентів – від 140 до 230-ти шипів на колесі.

Гонитва за кількістю відбувається не заради рекорду, а заради безпеки. Адже чим більше шипів, тим краще зчіпні властивості на найнебезпечнішому зимовому покритті – льоду!

Значна різниця в кількості шипів між новими зимовими шинами Michelin X-Ice North 4 SUV та конкурентами зумовлена тим, що інженери Michelin використовували конструктивні особливості шипа, що “працюють” в спортивних шинах ралі WRC. Це дозволило створити полегшений шип з компактним корпусом. Причому не класичний алюмінієвий, а сталевий. Значно менший розмір шипа зі сталевим корпусом якраз і дозволив за допомогою спеціальної комп'ютерної програми знайти більш ніж 400 потенційних місць для розміщення шипа в протекторі. При цьому робилася ставка на отримання поліпшених гальмівних властивостей на льоду, без шкоди шумності. Щоб зробити шину менш шумною, в новій шині розмістили в середньому 300 шипів.

Спеціальна комп'ютерна програма оптимально розмістила шипи в протекторі, що мінімізувало гучність шини.

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Легкий, компактний шип дозволив зробити шину Michelin X-Ice North 4 SUV набагато тихішою, ніж у багатьох шин-конкурентів. Крім того, за інформацією розробників шини, сталевий корпус шипа зношується одночасно з протектором, тому значно довше зберігає його фіксацію в шині.

Оскільки нова зимова шина для SUV є продовженням легкової лінійки моделі Michelin X-Ice North 4, вона має такий же спрямований малюнок протектора. У широкопрофільних типорозмірах, починаючи з ширини 255 мм, в їх протекторі з кожного боку розмістили по додатковому ряду блоків, тобто замість чотирьох отримали 6 рядів блоків. Цим домоглися кількох позитивних моментів. По-перше, більш рівномірного навантаження в зоні контакту, що поліпшило зчіпні властивості на зимових покриттях і забезпечило рівномірний знос протектора по всій його ширині. По-друге, більше канавок дозволили краще відводити снігову кашу і воду з плями контакту. По-третє, більша кількість блоків – це кращі тягові властивості на пухких поверхнях, як наприклад сніг, ґрунт і т. д.

Шип з елементами конструкції шипів для авторалі WRC, виявився надкомпактним, що дозволило збільшити їх кількість в шині MichelinX-Ice North 4 SUV до 300 і більше

Є у моделі Michelin X-Ice North 4 SUV й інші важливі конструктивні особливості. Так, на внутрішній частині шин нанесений спеціальний шар, який зберігає її герметичність при наднизьких температурах. А для поліпшення керованості і стійкості кросоверів, а також стійкості шин до пошкоджень на розбитих дорогах, в конструкції Michelin X-Ice North 4 SUV застосували подвійний каркас.

Новинка випускається в 29 типорозмірах, починаючи з 17-дюймових і закінчуючи дуже рідкісними розмірами з посадковим діаметром у 22 дюймі - 275 / 40R22 108Т і 205 / 40R22 110T.

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