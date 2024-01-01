Фронтовую Харьковщину срочно усилили "скорыми" Citroen Jumper

Машины приобретены по программам платформы UNITED24. Кроме Харькова, новенькие специализированные автомобили адресно отправлены в Дергачевскую, Изюмскую, Красноградскую, Чугуевскую, Лозовскую и Валковскую громады. Часть этих территорий фактически находится во фронтовой полосе, где медикам приходится работать в условиях постоянных вражеских обстрелов.

Кареты скорой медицинской помощи на шасси Citroen Jumper в области уже хорошо известны. Они относятся к цельнометаллическим фургонам с высокой крышей, что делает работу медиков более комфортной. Машина хорошо себя ведет как на городских, так и на сельских дорогах, хотя это не внедорожная версия. Здесь присущий Jumper передний привод и колесная формула 4х2.

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Автомобиль комплектуется 4-цилиндровым дизельным двигателем 70 кВт/95 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, хотя в отдельных версиях может стоять более мощный силовой агрегат на 127 л.с.

Бригады неотложной медицинской помощи Харьковщины возле новеньких "скорых". Фото: Харьковская ОГА

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктора Забашты, машины оборудованы полным комплектом современных средств оказания услуг пациентам.

Подбор оборудования осуществлен по мировым стандартам – с дефибрилляторами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом, аппаратами ИВЛ и тому подобное. С учетом приближенной полосы боевых действий и частых обстрелов, здесь запасено много перевязочного материала, атрибутики для предотвращения кровотечений, обезболивающих препаратов и тому подобное.

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"Новый транспорт станет весомой поддержкой способности наших отделений в общинах. Из-за вооруженной агрессии оккупантов автопарк сильно страдает. Всего за текущий год в Харьковской области было повреждено 25 "скорых", за весь период полномасштабной войны – более 100 транспортных средств", – отметил Виктор Забашта.