Фронтову Харківщину терміново підсилили "швидкими" Citroen Jumper

Машини придбано за програмами платформи UNITED24. Окрім Харкова, новенькі спеціалізовані автомобілі адресно відправлено в Дергачівську, Ізюмську, Красноградську, Чугуївську, Лозівську та Валківську громади. Частина цих територій фактично перебуває у фронтовій смузі, де медикам доводиться працювати в умовах постійних ворожих обстрілів.

Карети швидкої медичної допомоги на шасі Citroen Jumper в області вже добре відомі. Вони належать до суцільнометалевих фургонів з високим дахом, що робить роботу медиків більш комфортною. Машина гарно себе веде як на міських, так і на сільських дорогах, хоча це не позашляхова версія. Тут притаманний Jumper передній привід та колісна формула 4х2.

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Автомобіль комплектується 4-циліндровим дизельним двигуном 70 кВт/95 к.с. та 5-ступеневою механічною коробкою передач, хоча в окремих версіях може стояти більш потужний силовий агрегат на 127 к.с.

Бригади невідкладної медичної допомоги Харківщини біля новеньких "швидких". Фото: Харківська ОВА

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктора Забашти, машини обладнані повним комплектом сучасних засобів надання послуг пацієнтам.

Підбір обладнання та устаткування здійснено за світовими стандартами - з дефібриляторами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем, апаратами ШВЛ тощо. З врахуванням наближеної смуги бойових дій та частих обстрілів, тут запасено багато перев'язувального матеріалу, атрибутики для запобігання кровотечам, знеболювальни препаратів тощо.

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"Новий транспорт стане вагомою підтримкою спроможності наших відділень у громадах. Через збройну агресію окупантів автопарк сильно страждає. Всього за поточний рік на Харківщині було пошкоджено 25 «швидких», за весь період повномасштабної війни – понад 100 транспортних засобів", – зазначив Віктор Забашта.